USA: sojusznik czy rywal

19 stycznia 2026 | Pierwsza strona | rp.pl

źródło: Rzeczpospolita

Z przeprowadzonego na zlecenie European Council on Foreign Relations (ECFR) badania wynika, że już tylko 16 proc. ankietowanych w wybranych krajach UE (Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Polska, Dania, Estonia, Portugalia, Węgry i Bułgaria) uważa Stany Zjednoczone Donalda Trumpa za sojusznika. Z kolei 51 proc. respondentów uważa, że Ameryka jest wyłącznie „niezbędnym partnerem”. Tymczasem co piąty uczestnik sondażu ECFR uważa, że USA są rywalem lub nawet przeciwnikiem Europy.

Zdecydowana większość mieszkańców najważniejszych krajów Unii Europejskiej już nie uważa, aby stosunki transatlantyckie za rządów Trumpa były nadal oparte na wspólnych wartościach.

A to oznacza, że Stany Zjednoczone w ciągu zaledwie roku w oczach większości Europejczyków straciły rolę przywódcy wolnego świata.