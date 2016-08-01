Pliki cookies Czym są pliki cookies [?]

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE
+ Pomoc
POPRZEDNI ARTYKUŁ Z WYDANIA NASTĘPNY ARTYKUŁ Z WYDANIA

USA: sojusznik czy rywal

19 stycznia 2026 | Pierwsza strona | rp.pl
źródło: Rzeczpospolita

Z przeprowadzonego na zlecenie European Council on Foreign Relations (ECFR) badania wynika, że już tylko 16 proc. ankietowanych w wybranych krajach UE (Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Polska, Dania, Estonia, Portugalia, Węgry i Bułgaria) uważa Stany Zjednoczone Donalda Trumpa za sojusznika. Z kolei 51 proc. respondentów uważa, że Ameryka jest wyłącznie „niezbędnym partnerem”. Tymczasem co piąty uczestnik sondażu ECFR uważa, że USA są rywalem lub nawet przeciwnikiem Europy.

Zdecydowana większość mieszkańców najważniejszych krajów Unii Europejskiej już nie uważa, aby stosunki transatlantyckie za rządów Trumpa były nadal oparte na wspólnych wartościach.

A to oznacza, że Stany Zjednoczone w ciągu zaledwie roku w oczach większości Europejczyków straciły rolę przywódcy wolnego świata.

POPRZEDNI ARTYKUŁ Z WYDANIA NASTĘPNY ARTYKUŁ Z WYDANIA
Wydanie: 13380

Wydanie: 13380

Spis treści

Pierwsza strona

Armia ma być jeszcze większa, aby pokonać Rosję
Trudniej obejść przetargi
USA: sojusznik czy rywal

Komentarze

Dajcie sędziego, a znajdę coś na niego
Donald Trump rozbija Zachód
Niemcy Grenlandią rozgrywają własne interesy
Prognozy tylko dla odważnych

Kraj

Armia zostanie zmodernizowana
Ściana zamiast happy endu

Opinie

Grzegorz Braun wyrasta z III RP
Wzmocnienie Europy w niestabilnych czasach

Świat

Ameryka nie stała się wielka
Cypr szantażowany przez Rosję
Ilu Ukraińców uciekło z frontu

Kultura

Joachim Trier i nasza Hania Rani

Sport

Nie psujmy Idze zabawy

Prawo co dnia

Czy powrót do przeszłości ma sens
Kara za prezydenta w bikini?
Kurator dla pozwanego jest możliwy tylko w ostateczności
Mniej szans na ominięcie przetargów na odbiór śmieci
Sprzedaż w KSeF dla 4,2 tys. firm
Więcej wolnego? Biznes na razie nie chce słyszeć o takim rozwiązaniu
Zakaz opuszczania UE będzie nieefektywny

Ekonomia i rynek

Budujemy w firmie społeczność wokół projektów AI
Cła odwetowe za Grenlandię rozpalają wojnę handlową
Firmy pożyczkowe boją się ustawy
Handel w erze algorytmów, danych i AI. Przed nami druga edycja Future Retail Congress
Kolejny trudny rok dla menedżerów średniego szczebla
Leasing nad Wisłą trzyma się mocno
Matcha podbija serca i żołądki generacji Z
Między technologiami i komfortem pracowników
Polska i Europa – czas na nowy porządek. Ważna debata w lutym w Warszawie
Regulacyjny paradoks Donalda Trumpa
Rusza forum w Davos. Czy odpowie na światowe bolączki?
Surowe rygory dla sieci 5G rozszerzono bez potrzeby
Wektory za 2025 r. przyznane. Nagroda Pracodawców RP
Większość kandydatów nadal będzie rywalizować o oferty pracy

Gość „Rzeczpospolitej”

Minister popiera wiele propozycji notariuszy

Dodatek

Aport do spółki wyłącza prawo do estońskiego CIT
Czy faktura za WDT plus zapłata dają prawo do zerowej stawki VAT
Fiskus w wersji lokalnej
Jak wystawiać faktury w KSeF
Jednorazowa amortyzacja nie dotyczy motocykla
Kontrolerzy mogą być wysłani z urzędu gminy
Obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych – jak ustalić przychód
Opłata za rezygnację z usługi (cancellation fee) nie podlega VAT
Podatkowy flesz
Usługi chmury z podatkiem u źródła czy bez
W 2026 r. nadal stosujemy split payment
W systemie globalnego podatku wyrównawczego istotne są ceny rynkowe

Życie Regionów

Chcielibyśmy inwestować więcej, ale ograniczają nas limity zadłużenia
Fundusze UE na półmetku. Jak samorządy sięgają po wsparcie?
OZE mogą obniżyć rachunki za prąd. Powoli dostrzegają to miasta
Samorządowcy grają z WOŚP. Wspierają aukcjami, będą kwestować
Zamów abonament