Pliki cookies Czym są pliki cookies [?]

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Szukaj w:
[x]
Prawo
[x]
Ekonomia i biznes
[x]
Informacje i opinie
ZAAWANSOWANE
+ Pomoc
POPRZEDNI ARTYKUŁ Z WYDANIA NASTĘPNY ARTYKUŁ Z WYDANIA

Ameryka nie stała się wielka

19 stycznia 2026 | Świat | Jędrzej Bielecki
Już tylko 16 proc. respondentów w dziesięciu wybranych krajach UE (Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Polska, Dania, Estonia, Portugalia, Węgry i Bułgaria) uważa Stany Zjednoczone Donalda Trumpa za sojusznika
autor zdjęcia: REUTERS/Evelyn Hockstein
źródło: Rzeczpospolita
Już tylko 16 proc. respondentów w dziesięciu wybranych krajach UE (Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Polska, Dania, Estonia, Portugalia, Węgry i Bułgaria) uważa Stany Zjednoczone Donalda Trumpa za sojusznika

Rok od przejęcia władzy przez Donalda Trumpa tylko co trzeci Europejczyk uważa, że w nadchodzącej dekadzie Stany Zjednoczone staną się bardziej wpływowe.

Sondaż przeprowadzony w głównych krajach świata na zlecenie European Council on Foreign Relations (ECFR) uzmysławia, jak wysoką cenę przychodzi płacić Stanom Zjednoczonym za politykę swojego przywódcy. Już tylko 16 proc. respondentów w 10 wybranych krajach UE (Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Polska, Dania, Estonia, Portugalia, Węgry i Bułgaria) uważa USA za sojusznika. 51 proc. woli widzieć w Ameryce „niezbędnego partnera”. A dla co piątego ankietowanego w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych trzeba mówić o rywalu bądź wręcz przeciwniku. Inaczej mówiąc, przytłaczająca większość Europejczyków już nie sądzi, aby stosunki transatlantyckie były oparte na wspólnych wartościach. Rola Stanów jako przywódcy wolnego świata przeszła więc do historii.

Podobne zjawisko odnajdujemy w Wielkiej Brytanii, którą od pokoleń łączyły przecież „specjalne relacje” z USA. Teraz jednak sojusznika w Stanach widzi tylko co czwarty Brytyjczyk. Tak określa Stany jedynie 18 proc. Ukraińców (70 proc. woli mówić o „niezbędnym partnerze”).

To nie jest zmiana przejściowa. Tak przynajmniej to widzą ankietowani. Tylko 25 proc....

Dostęp do treści Archiwum.rp.pl jest płatny.

Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.

Ponad milion tekstów w jednym miejscu.

Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"

Zamów
Unikalna oferta
Masz już wykupiony dostęp? Zaloguj się
POPRZEDNI ARTYKUŁ Z WYDANIA NASTĘPNY ARTYKUŁ Z WYDANIA
Wydanie: 13380

Wydanie: 13380

Spis treści

Pierwsza strona

Armia ma być jeszcze większa, aby pokonać Rosję
Trudniej obejść przetargi
USA: sojusznik czy rywal

Komentarze

Dajcie sędziego, a znajdę coś na niego
Donald Trump rozbija Zachód
Niemcy Grenlandią rozgrywają własne interesy
Prognozy tylko dla odważnych

Kraj

Armia zostanie zmodernizowana
Ściana zamiast happy endu

Opinie

Grzegorz Braun wyrasta z III RP
Wzmocnienie Europy w niestabilnych czasach

Świat

Ameryka nie stała się wielka
Cypr szantażowany przez Rosję
Ilu Ukraińców uciekło z frontu

Kultura

Joachim Trier i nasza Hania Rani

Sport

Nie psujmy Idze zabawy

Prawo co dnia

Czy powrót do przeszłości ma sens
Kara za prezydenta w bikini?
Kurator dla pozwanego jest możliwy tylko w ostateczności
Mniej szans na ominięcie przetargów na odbiór śmieci
Sprzedaż w KSeF dla 4,2 tys. firm
Więcej wolnego? Biznes na razie nie chce słyszeć o takim rozwiązaniu
Zakaz opuszczania UE będzie nieefektywny

Ekonomia i rynek

Budujemy w firmie społeczność wokół projektów AI
Cła odwetowe za Grenlandię rozpalają wojnę handlową
Firmy pożyczkowe boją się ustawy
Handel w erze algorytmów, danych i AI. Przed nami druga edycja Future Retail Congress
Kolejny trudny rok dla menedżerów średniego szczebla
Leasing nad Wisłą trzyma się mocno
Matcha podbija serca i żołądki generacji Z
Między technologiami i komfortem pracowników
Polska i Europa – czas na nowy porządek. Ważna debata w lutym w Warszawie
Regulacyjny paradoks Donalda Trumpa
Rusza forum w Davos. Czy odpowie na światowe bolączki?
Surowe rygory dla sieci 5G rozszerzono bez potrzeby
Wektory za 2025 r. przyznane. Nagroda Pracodawców RP
Większość kandydatów nadal będzie rywalizować o oferty pracy

Gość „Rzeczpospolitej”

Minister popiera wiele propozycji notariuszy

Dodatek

Aport do spółki wyłącza prawo do estońskiego CIT
Czy faktura za WDT plus zapłata dają prawo do zerowej stawki VAT
Fiskus w wersji lokalnej
Jak wystawiać faktury w KSeF
Jednorazowa amortyzacja nie dotyczy motocykla
Kontrolerzy mogą być wysłani z urzędu gminy
Obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych – jak ustalić przychód
Opłata za rezygnację z usługi (cancellation fee) nie podlega VAT
Podatkowy flesz
Usługi chmury z podatkiem u źródła czy bez
W 2026 r. nadal stosujemy split payment
W systemie globalnego podatku wyrównawczego istotne są ceny rynkowe

Życie Regionów

Chcielibyśmy inwestować więcej, ale ograniczają nas limity zadłużenia
Fundusze UE na półmetku. Jak samorządy sięgają po wsparcie?
OZE mogą obniżyć rachunki za prąd. Powoli dostrzegają to miasta
Samorządowcy grają z WOŚP. Wspierają aukcjami, będą kwestować
Zamów abonament